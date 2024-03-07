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Политолог назвал условие для начала переговоров по украинскому конфликту

Политолог Асафов: решение о начале переговоров будет принимать не Украина

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Александр Кряжев/РИА Новости

Западные партнеры могут начать склонять Украину к переговорам с Россией, решение о начале диалога будут принимать Соединенные Штаты или Великобритания. Такое мнение выразил политический аналитик Александр Асафов, слова которого передает «Лента.ру».

Он считает, что решение о начале переговоров будут принимать именно американцы или британцы, а не Украина или страны Евросоюза.

«Вероятно, точка, когда Украине разрешат перейти к переговорам, лежит за пределами президентских выборов в США. Этот момент наступит, когда издержки от поддержания конфликта для американцев и стран Запада превысят получаемые преференции», — сказал он.

7 марта журналист-международник, политолог Сергей Латышев прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что действующий президент США Джо Байден более выгоден России, чем кандидат в лидеры Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он заявил, что Трамп представляет угрозу еще и в том, что станет настаивать на невыгодном Москве компромиссе по Украине.

До этого издание Politico писало, что немецкий канцлер Олаф Шольц намерен заставить власти Украины согласиться на мирные переговоры с Россией.

Ранее политолог заявила, что призывы Запада к переговорам по Украине могут быть ловушкой.

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