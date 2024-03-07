Глава Гагаузии заявила, что вернется в Молдавию, несмотря на попытки ее запугать

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в своем Telegram-канале, что вернется в республику, несмотря на попытки центральных властей запугать ее уголовным преследованием.

«Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится», — написала она.

Политик отметила, что вернется в Молдавию, Гагаузию, потому что ее долг — быть с народом.

Она также заявила, что собирается провести брифинг в Кишиневе по возвращении из Российской Федерации.

6 марта исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что уголовное дело против главы Гагаузии будет передано в суд.

В этот же день Гуцул сообщила о встрече и разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

1 марта глава Гагаузии прибыла с рабочим визитом в Москву. Она встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая заявила, что Россия готова помогать автономии в повышении уровня жизни ее граждан.

Ранее в Молдавии сообщили об обострении ситуации в Гагаузии.