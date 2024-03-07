Путин пожелал женщинам в зоне СВО успехов и скорейшего возвращения домой

Президент РФ Владимир Путин в преддверии 8 Марта пожелал женщинам, которые работают в зоне проведения специальной военной операции (СВО), как можно быстрее вернуться домой. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства 7 марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Во время мероприятия он обратил внимание, что в настоящее время многие женщины и девушки выполняют задачи на поле боя. При этом они несут службу по разным направлениям и делают это достойно, подчеркнул российский лидер.

«Желаю им счастья, личного счастья, успехов: и боевых успехов, и в личной жизни. Говорю это совершенно искренне, я бы сказал, желаем быстрее вернуться домой», — отметил Путин.

Он добавил, что очень благодарен всем женщинам в зоне боевых действий. В частности, за их отношение к работе и служению Отечеству.

Кроме того, глава государства поздравил с наступающим 8 Марта присутствовавших на встрече летчиц. Президент пожелал им успехов в работе и выразил уверенность в их способности добиться своих целей.

Ранее Путин высказался против квот для женщин при выдвижении на те или иные должности.