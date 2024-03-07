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Посол США в Москве вызвана в МИД России

Послу США вручена нота с требованием прекратить содействие нежелательным НКО

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол США в России Линн Трейси вызвана в российский МИД. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ее уведомили о признании нежелательными в РФ трех некоммерческих организаций США («Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования»). В МИДе заявили, что они реализуют «программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов».

Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности этих НКО. Если оно не прекратится, Москва будет рассматривать это как нарушение российского законодательства. От посольства США также потребовали удалить с официального сайта дипмиссии и из соцсетей перечень осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, «ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей».

Попытки вмешательства во внутренние дела РФ будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе «persona non grata» причастных к подобным действиям сотрудников американского посольства, добавили в МИДе.

До этого старший прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Татьяна Лазарева заявила, что западные политики усиливают давление на Россию в преддверии выборов президента, используя подконтрольные организации. По ее словам, Запад с помощью таких НКО пытается навязать идеи этнической разобщенности, которая создает почву для межнациональных конфликтов.

В конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участникам признанных в РФ нежелательными иностранными организациями организовывать и состоять в некоммерческих организациях.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.

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