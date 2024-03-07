Посла США вызвали в МИД из-за поддержки нежелательных НКО

Американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в министерство иностранных дел РФ, где дипломата уведомили о признании в России нежелательными трех американских некоммерческих организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«7 марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Л.Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что речь идет об организациях «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». Как пояснили в МИД РФ, эти НКО действуют при поддержке посольства США в России и осуществляют проекты антироссийской направленности.

Послу вручили ноту с требованием прекратить какую-либо их поддержку.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали Трейси, что любые попытки вмешательства во внутренние дела РФ в контексте выборов и специальной военной операции, которые включают в себя подрывные акции и дезинформацию, будут пересекаться.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление в северных странах Европы ядерного оружия США станет законной целью России, если у нее возникнет конфликт с НАТО.

Ранее стали известны последствия вступления в НАТО для Швеции.