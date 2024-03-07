Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посла США вызвали в МИД из-за поддержки нежелательных НКО

МИД РФ уведомил посла США о признании нежелательными в России трех НКО США

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в министерство иностранных дел РФ, где дипломата уведомили о признании в России нежелательными трех американских некоммерческих организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«7 марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Л.Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США», — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что речь идет об организациях «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». Как пояснили в МИД РФ, эти НКО действуют при поддержке посольства США в России и осуществляют проекты антироссийской направленности.

Послу вручили ноту с требованием прекратить какую-либо их поддержку.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали Трейси, что любые попытки вмешательства во внутренние дела РФ в контексте выборов и специальной военной операции, которые включают в себя подрывные акции и дезинформацию, будут пересекаться.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление в северных странах Европы ядерного оружия США станет законной целью России, если у нее возникнет конфликт с НАТО.

Ранее стали известны последствия вступления в НАТО для Швеции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами