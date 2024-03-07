В Германии боятся, что интимные видео политиков попадут в руки разведки РФ

Немецкие политики после истории с утечкой в сеть переговоров высокопоставленных немецких офицеров о планировании ударов по Крымскому мосту всерьез обеспокоились, что видеозаписи интимного содержания, которые могут принадлежать некоторым политикам ФРГ, также попадут в руки российской разведки. Об этом пишет Bild.

«Есть ли у Путина секс-видео немецких политиков? Это вопрос, который волнует политический Берлин после скандала с прослушиванием телефонных разговоров в Бундесвере, и который некоторых даже пугает: российская разведка знает все о немецких политиках и чиновниках в министерствах?» — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, эксперт мюнхенского университета бундесвера Карло Масала уже предположил, что «компроматы, конечно, есть» на немецких политиков.

До этого сообщалось, что комитет германского парламента по обороне рассмотрит инцидент с утечкой переговоров офицеров бундесвера, которые обсуждали возможность нанести ракетный удар по Крымскому мосту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф по время вызова в российский МИД не ставил под сомнение подлинность опубликованной записи с разговором германских военных о возможной атаке на Крымский мост.

Ранее на Западе встревожились масштабами работы разведки РФ.