На Западе встревожились масштабами работы разведки РФ

После утечки записи разговора офицеров ФРГ о намерениях атаковать Крымский мост разведслужбы западных стран встревожены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание подчеркивает, что недавняя публикация утечки является одним из пугающих примеров.

«Игра в кошки-мышки вернулась», — сказал один из офицеров западной разведки.

По мнению второго, на сегодняшний день российская деятельность остается на таком же высоком уровне или даже выше, чем во времена холодной войны. Третий представитель западных разведслужб назвал российскую разведку «огромной машиной», которая «делает то, что делала всегда».

Еще один анонимный собеседник издания заявил, что «русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки являются невероятно крутыми».

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал перехват разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту и связанный с этим скандал шантажом со стороны России.

Ранее стал известен виновник утечки разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост.