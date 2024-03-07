Трамп раскритикует речь Байдена в прямом эфире

Экс-президент США Дональд Трамп намерен вести прямую трансляцию параллельно с обращением действующего главы государства Джо Байдена к конгрессу «О положении страны» (State of the Union), Трамп планирует в прямом эфире критиковать речь Байдена. Об этом пишет Newsweek.

«Дональд Трамп планирует в четверг провести прямую трансляцию своей критики обращения президента-демократа Джо Байдена о положении страны», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает газета, Байден планирует выступить с речью «О положении страны» перед совместным заседанием конгресса в Капитолии США в 21:00 в четверг (5:00 8 марта мск).

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг сообщил газете, что бывший президент планирует вести прямой эфир в своей соцсети Truth Social.

До этого Трамп подчеркивал, что Соединенные Штаты ослаблены и унижены на мировой арене из-за политического курса президента страны Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.