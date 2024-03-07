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Журналисты узнали о планах Шольца склонить Киев к переговорам

Politico: Шольц собирается заставить Украину пойти на переговоры с Россией

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц намерен заставить власти Украины согласиться на мирные переговоры с Москвой. Об этом пишет Politico.

Авторы статьи отметили, что ФРГ является второй страной по объему предоставленной Украине помощи после США. Также в процентах от ВВП страна находится на 11-м месте. Издание подчеркнуло, что Германия могла бы делать больше, так как у нее есть финансовые возможности, однако канцлер Шольц сознательно на это не идет.

Журналисты сделали выводы, что Шольц не идет ва-банк ради Украины, потому что хочет скорее склонить ее к мирным переговорам с Россией.

До этого Politico сообщало, что Олаф Шольц выступает против отправки дальнобойных ракет Taurus Украине, поскольку боится конфронтации с Россией. Как написала газета, «идея Шольца заключается в том, что поставка Украине такого оружия, как крылатые ракеты Taurus… встревожила бы президента Владимира Путина до такой степени, что он принял бы ответные меры против Германии».

Ранее стало известно о позиции жителей ФРГ по вопросу передачи Taurus Киеву.

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