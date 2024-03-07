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В США впечатлились производством российских «Гераней»

The War Zone: Запад впечатлили масштабы производства беспилотников в России

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Shutterstock

Масштабы производства беспилотных летательных аппаратов «Герань» впечатлили западных экспертов. Об этом пишет издание The War Zone, анализируя фотографии и видеозаписи, которые демонстрируют сборку дронов на одном из предприятий РФ.

«Дроны, показанные на видео и связанных с ним фотографиях, по-видимому, все еще находятся в сборке, без двигательных установок и авионики (и, предположительно, без боеголовок), но общее количество задействованных самолетов впечатляет — и вызывает тревогу за Украину», — говорится в сообщении издания.

В статье признается, что широкомасштабное производство беспилотников в России может создать ряд новых проблем для украинской ПВО.

До этого 1 марта командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группировки «Центр» смогли подбить два американских танка Abrams при помощи FPV-дронов.

Ранее в Минобороны прокомментировали атаки украинских беспилотников по территории РФ.

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