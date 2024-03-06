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В Минобороны прокомментировали атаки украинских беспилотников по территории РФ

Минобороны РФ: российские войска сбили два БПЛА над территорией России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Около 12.10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что один беспилотник был сбит над Белгородской областью и еще один — над Курской.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о работе ПВО в регионе. Системы противовоздушной обороны работали над Курском и Курской областью.

Также Старовойт сообщал, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области. В результате атаки никто не пострадал, оперативные службы выехали на место инцидента.

В пресс-службе МЧС сообщали, что на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловский горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорске загорелись резервуары.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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