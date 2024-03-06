В Минобороны прокомментировали атаки украинских беспилотников по территории РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Около 12.10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что один беспилотник был сбит над Белгородской областью и еще один — над Курской.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о работе ПВО в регионе. Системы противовоздушной обороны работали над Курском и Курской областью.

Также Старовойт сообщал, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области. В результате атаки никто не пострадал, оперативные службы выехали на место инцидента.

В пресс-службе МЧС сообщали, что на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловский горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорске загорелись резервуары.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.