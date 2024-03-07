Путин рассказал, что Россия напрямую управляется Богом

Россия — страна, которая управляется напрямую Богом, но существует благодаря населяющим ее народам. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, сообщает ТАСС.

Выступая перед участниками фестиваля, глава государства вспомнил слова жившего в XVIII веке немецкого генерал-фельдмаршала Христофора Миниха о том, что «Россия — страна, которая напрямую управляется Богом, потому что если это не так, то непонятно, как она вообще существует».

Президент отметил, что с первой частью высказывания он совершенно согласен.

«Что касается второй части, то уже мой опыт работы в той должности, в которой я нахожусь сегодня, подсказывает, что Россия существует благодаря русскому и другим народам, населяющим эту территорию», — сказал глава государства.

6 марта президент Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус».

Там он высказался насчет войн, рассказал о главной несправедливости нынешнего миропорядка и оценил роль России в появлении Бельгии.

Ранее Путин рассказал о судьбе русского и украинского народов.