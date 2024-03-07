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Байден заявил, что Трамп не умеет отличить добро от зла и «съеживается» перед Путиным

Байден: Трамп не в состоянии отличить добро от зла и «съеживается» перед Путиным

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Reuters/РИА Новости/AP

Президент США Джо Байден заявил, что бывший глава государства Дональд Трамп «съеживается» перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на предвыборный штаб Байдена сообщает РИА Новости.

По словам президента США, кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе, в том числе, о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять сторонников бывшего постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли, вышедшей из президентской гонки.

До этого кандидат от Республиканской партии на пост президента США Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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Выборы в США — 2024
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