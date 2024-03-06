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Путин заявил о пользе женщин в руководстве страны

Путин: чем больше женщин в руководстве, тем лучше

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Чем больше женщин будет на руководящих постах в стране, тем лучше, но в правительстве Росси их, к сожалению, не так много. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), сообщает ТАСС.

«У нас в России женщины занимают заметную роль в жизни страны. К сожалению, не так много женщин сегодня в правительстве», – сказал российский лидер. Он также отметил, что одна из них присутствует на форуме, указав на вице-премьера России Татьяну Голикову.

Путин подчеркнул, что в стране на разных уровнях руководства немало женщин. По словам президента, у них есть определенные черты, связанные с исполнением служебных обязанностей, а также они более дисциплинированы.

В ходе выступления Путин также рассказал о судьбе русского и украинского народа. По его словам, они смогут духовно воссоединиться, но для этого необходимо преодолеть проявления радикального национализма.

До этого Путин пошутил, что ему не нужны умные колонки Сбера, потому что глава организации Герман Греф «всегда на связи».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Урсулу фон дер Ляйен нужно переизбрать, поскольку она женщина.

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