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Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус»

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин прибыл на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус». Об этом сообщают РИА Новости.

Планируется, что он осмотрит выставочное пространство «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи», общая площадь которой составляет 25 тысяч квадратных метров. Экспозиция начинается перед Парком науки и искусств, но основная ее часть — внутри здания, это залы ожидания и четыре терминала: «Знание», «Образование», «Технологии», «Семья».

Российский лидер в «Сириусе» встретится с участниками форума и выступит на церемонии закрытия.

Накануне Песков счел Всемирный фестиваль молодежи главным событием. Мероприятие проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». На сайте фестиваля обозначено, что это самое масштабное молодежное событие в мире, проходящее по указу президента России.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев заявил, что ВФМ за несколько дней доказал, что это отнюдь не увеселительное мероприятие,

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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Всемирный фестиваль молодёжи
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