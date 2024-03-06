Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Президент РФ Владимир Путин прибыл на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус». Об этом сообщают РИА Новости.

Планируется, что он осмотрит выставочное пространство «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи», общая площадь которой составляет 25 тысяч квадратных метров. Экспозиция начинается перед Парком науки и искусств, но основная ее часть — внутри здания, это залы ожидания и четыре терминала: «Знание», «Образование», «Технологии», «Семья».

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Накануне Песков счел Всемирный фестиваль молодежи главным событием. Мероприятие проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». На сайте фестиваля обозначено, что это самое масштабное молодежное событие в мире, проходящее по указу президента России.

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