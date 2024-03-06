В Кремле оценили встречу Путина с главой МАГАТЭ

В Кремле считают, что встреча президента России Владимира Путина и директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прошла в конструктивном ключе. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно [встреча] была конструктивной», — заявил официальный представитель Кремля.

Переговоры Путина и Гросси состоялись 6 марта в государственной резиденции «Бочаров ручей» и продлились около часа. В начале встречи Путин сказал Гросси, что Россия готова делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике. По словам президента, Москва готова продолжать работу с МАГАТЭ по всем направлениям.

Путин также обратил внимание, что делается все необходимое для повышения безопасности на атомных объектах, их строят на современных принципах».

Ранее Путин рассказал о рекордном экспорте российской агропродукции.