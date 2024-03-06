Швеция может стать полноправным членом НАТО уже 7 марта. Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники.

«Ожидается, что в четверг Венгрия передаст Соединенным Штатам протокол о вступлении Швеции в НАТО, сообщают источники DN.

Премьер-министр Кристерссон и министр иностранных дел Бильстрем отправятся в Вашингтон в среду. Это означает, что Швеция может стать полноправным членом альянса уже завтра (7 марта. – прим. ред.)» — пишет издание.

До этого сообщалось, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса 11 марта.

По информации издания, на церемонии подписания акта о присоединении Швеции к НАТО будут присутствовать премьер-министр страны Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими вооруженными силами Микаэль Бюден.

Ранее стали известны последствия вступления в НАТО для Швеции.