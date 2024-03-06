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Шольц заявил, что утечка разговора военных не подорвала доверие союзников

Шольц: утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к ФРГ

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Fabian Sommer/Global Look Press

Факт утечки разговора германских военных, предметом которого стали сценарии удара по Крымскому мосту, не осложнит отношения с партнерами. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Я вполне уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его», — отметил он.

Накануне в Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту после утечки в бундесвере.

После публикации расшифровки разговора немецких офицеров, Великобритания призвала ФРГ поставить Украине эти дальнобойные ракеты. При этом Шольц продолжает настаивать на том, что это невозможно.

До этого Шольца назвали фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.

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Утечка разговора военных ФРГ
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