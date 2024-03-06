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Хейли вышла из президентской гонки в США

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. Об этом она сообщила на выступлении в городе Чарльстон в штате Южная Каролина, сообщает Fox News.

«Я сказала, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я сделала это. Я ни о чем не сожалею. И хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану использовать свой голос для того, во что верю», - сказала Хейли.

До этого о соответствующих планах Хейли сообщала газета Wall Street Journal.

Немногим позднее 6 марта телеканал CNBC передавал, что экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден одержали победу на праймериз в большинстве штатов.

Ранее Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы.

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