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Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы

Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы президента США

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Evelyn Hockstein/Reuters

Россия никогда не вмешивалась в выборы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Мы никогда не вмешивались в выборы в Соединенных Штатах Америки», — сказал представитель Кремля.

Очередные выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми по счету, на которых может быть избран 47-й американский президент (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не примет в них участие).

В США заканчивается «супервторник». В этот день на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы от части штатов.

По последним данным, кандидат в президенты США Дональд Трамп одерживает победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в 11 штатах.

В начале марта Трамп выиграл партийное голосование (на кокусах) у своей соперницы, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, в штатах Мичиган и Миссури.

Ранее Дональд Трамп объявил предстоящие президентские выборы в США «последней битвой».

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