В Госдуме считают, что Армения сворачивает отношения с Россией под любым предлогом

Армения продолжает рвать политические и военные связи с Россией, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин. Так он оценил в беседе с «Газетой.Ru» требование Еревана прекратить службу пограничников РФ в аэропорту Звартноц. По мнению Затулина, единственное, от чего не захочет отказываться премьер-министр Армении Никол Пашинян, это экономические и торговые отношения.

«Требование прекратить службу российских пограничников в Звартноце означает продолжение того курса, который Пашинян ведет с момента своего прихода к власти. До поры до времени этот курс можно было предполагать. Мы, например, никогда не сомневались, что он будет так себя вести. Некоторые иллюзии на этот счет какое-то время были, но и эти иллюзии давно уже в прошлом. Поэтому дальше с нарастающим темпом. Это не последний акт со стороны правительства Пашиняна, который, на самом деле, ведет дело к разрыву связей между не просто Россией и Арменией, а пытается скомпрометировать русский народ и Россию в глазах армян в Армении, возлагая на них вину за все несчастья, которые в Армении были», — сказал Затулин.

Депутат считает, что Армении будет выгодно сохранить торговые отношения с Россией — в том числе из-за релокантов.

«Сейчас можно изобретать все что угодно. Рассказывать о том, что что-то не предусмотрено, что в порядке инвентаризации отношений от чего-то отказываемся. Это не должно никому туманить и пудрить мозги. Речь идет о свертывании отношений с Россией под любым предлогом для того, чтобы понравиться Западу. А вот за что Пашинян будет цепляться, так это за возможность экономических связей с Россией, потому что благодаря СВО, релокантам и новой ситуации Армения стала одним из хабов торговли с Россией. Получила бонус в результате того, что какие-то товарные потоки и инвестиции пришли в Армению, нарастила свои результаты. И сегодня эта сторона дела, которая возникла благодаря России, волшебным образом не учитывается при балансе отношений с Россией, с которой рвут связи в военном и политическом плане», — отметил Затулин.

6 марта секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что российским властям направлено официальное письмо о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц.

«Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска», — сказал Григорян.

Дискуссии о необходимости вывода российских пограничников начались в Армении в конце февраля этого года после того, как власти объявили о заморозке членства республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее секретарь Совбеза Армении назвал стратегической ошибкой зависимость страны от России.