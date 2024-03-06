Переговоры Путина и Гросси завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси завершились. Встреча продолжалась 50 минут, передает РИА Новости.

Путин и Гросси беседовали в государственной резиденции «Бочаров ручей».

В начале встречи Путин сказал Гросси, что Россия готова делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике. По словам президента, Москва готова продолжать работу с МАГАТЭ по всем направлениям.

Главы государства подчеркнул, что Россия прочно занимает позиции одного из безусловных лидеров в сфере атомной энергетики и относит ее экологически чистым видом. Президент обратил внимание, что делается все необходимое для повышения безопасности на атомных объектах, их строят на современных принципах».

Во вторник, 5 марта, стало известно, что глава МАГАТЭ прибыл в Сочи.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.