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В Грузии возмутились приемом разыскиваемого экс-генпрокурора в Германии

Депутат Папуашвили возмутился приемом разыскиваемого экс-генпрокурора в ФРГ

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РИА «Новости»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил недовольство приемом в Германии разыскиваемого Тбилиси экс-генпрокурора страны Зураба Адеишвили, который сейчас является советником генпрокурора Украины. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы видим в бундестаге человека, который уже заочно осужден по четырем делам и еще по трем идет судебный процесс. Когда такого человека принимают в разных инстанциях, и особенно в Бундестаге, где тот гостит вместе с генпрокурором Украины, это разочаровывает», — заявил Папуашвили.

Он подчеркнул, что подобные факты «способствуют антиевропейским настроениям в Грузии». Парламентарий также выразил надежду получить от немецкой стороны объяснения.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого заявил, что Грузия не является чьей-либо губернией, и в Европе должны это понимать. Так он прокомментировал обращения европейских парламентариев об освобождении экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабашвили подчеркивала, что решение о помиловании заключенного Саакашвили является моральной ответственностью главы государства и никто не может на него повлиять.

Ранее партия Саакашвили приступила к сбору подписей за его помилование.

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