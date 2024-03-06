В Грузии возмутились приемом разыскиваемого экс-генпрокурора в Германии

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил недовольство приемом в Германии разыскиваемого Тбилиси экс-генпрокурора страны Зураба Адеишвили, который сейчас является советником генпрокурора Украины. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Мы видим в бундестаге человека, который уже заочно осужден по четырем делам и еще по трем идет судебный процесс. Когда такого человека принимают в разных инстанциях, и особенно в Бундестаге, где тот гостит вместе с генпрокурором Украины, это разочаровывает», — заявил Папуашвили.

Он подчеркнул, что подобные факты «способствуют антиевропейским настроениям в Грузии». Парламентарий также выразил надежду получить от немецкой стороны объяснения.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого заявил, что Грузия не является чьей-либо губернией, и в Европе должны это понимать. Так он прокомментировал обращения европейских парламентариев об освобождении экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабашвили подчеркивала, что решение о помиловании заключенного Саакашвили является моральной ответственностью главы государства и никто не может на него повлиять.

Ранее партия Саакашвили приступила к сбору подписей за его помилование.