Экс-советник кабмина ФРГ заявил, что остается молиться за мир

Бывший советник правительства ФРГ (руководил центром по России и Евразии при Германском совете по внешней политике) Александр Рар, рассуждая о дальнейшей эскалации конфликта на Украине и его последствиях для мира, заявил, что движения за мир не наблюдается «даже в зародыше», поэтому остается только молиться. Такое мнение Рар выразил в своем Telegram-канале.

«Движения за мир нигде нет — даже в зародыше… Остается только хвататься за голову — и молиться», — подчеркнул он.

По словам политика, сейчас «повторяется история прошлых трех веков»: ЕС не потерпит усиления России, поэтому будет «драться за Украину». «А Россия не может согласиться на роль младшего партнера в Европе. Это для нее экзистенциальный вопрос», — подытожил Рар.

До этого Рар заявлял, что с помощью конфликта на Украине США добились цели по разрушению энергетического сотрудничества между Европой и Россией.

Ранее чиновник США заявил, что большинство американцев выступают за мир с Россией.