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Чиновник США заявил, что большинство американцев выступают за мир с Россией

Глава делегации США на ВФМ Мопин: большинство американцев выступают за мир с РФ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава делегации США на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин рассказал РИА Новости, что большинство американцев выступает за хорошие отношения с Россией.

«Мы считаем себя послами мира, представителями большинства американского народа, желающего мира с Россией», — сказал он.

Мопин высказал свое мнение, что «настоящая Америка» желала бы быть частью зарождающейся мировой экономики, в которой присутствуют страны БРИКС, ЕАЭС, а также инициативы «Один пояс — один путь».

Он добавил, что, по его мнению, если бы в США закрепилась экономика, основанная на промышленности и росте, Соединенные Штаты и Россия могли бы сблизиться.

До этого бывший советник правительства ФРГ Александр Рар рассказал, что с помощью конфликта на Украине США добились цели по разрушению энергетического сотрудничества между Европой и Россией.

Ранее США сорвали начало поставок газа с «Арктик СПГ-2».

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