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Евросоюзу предложили запретить импорт и транзит зерна из РФ

В Литве предложили Евросоюзу запретить импорт и транзит российского зерна

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава парламентского комитета по сельским делам Литвы Викторас Пранцкетис призвал литовский сейм обратиться в Еврокомиссию с предложением запретить импорт и транзит зерна из РФ на европейском уровне. Его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Речь идет о политическом решении запретить как импорт, так и транзит российского зерна… С этой резолюцией можно обратиться и в Еврокомиссию», — утверждает Пранцкетис.

В январе министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить транзит и импорт зерновых из России. При этом он отметил, что работа портов и железных дорог Латвии во многом зависит от перевозки российских грузов.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне высказывал мнение, что Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы после поражения Украины.

Ранее Болгария потребовала ввести квоты на импорт украинского зерна в Европу.

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