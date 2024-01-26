Украинского блогера Шария заподозрили в заказе поджога дома в Подмосковье

В подмосковном городе Ступино трое подростков сожгли пенсионерку коктейлем Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, в окно дома женщины была заброшена бутылка с горючей смесью, и пенсионерка не смогла выбраться из горящего здания.

Как передает Shot, были задержаны трое подозреваемых, двое из которых оказались несовершеннолетними: 16-летняя Полина, 17-летний Владимир и 18-летний Александр. По предварительной информации, заказ о поджоге им поступил через мессенджер. Подростки считают, что конечным заказчиком мог быть украинский блогер Анатолий Шарий.

По словам задержанных, целью поджога была модератор Telegram-канала «Труха Барселона» по имени Люда, а погибшая женщина являлась ее тетей. Подростки утверждают, что все произошло из-за конфликта Шария и канала, который регулярно высмеивает блогера.

По информации Shot, Люду, предварительно, пытались сжечь уже пять или шесть раз — подростки поджигали ее недвижимость, адреса которой им скидывали заказчики. Сам Шарий свою причастность к поджогам отрицает. В числе прочих рассматривается версия, что эти покушения являются операцией спецслужб Украины по «очернению» блогера.

Анатолий Шарий — основатель «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине по решению суда. Блогер неоднократно критически высказывался о деятельности украинских и российских властей в ходе СВО.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении ячейки «Партии Шария», готовившей беспорядки в Днепропетровске.