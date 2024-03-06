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Никки Хейли планирует приостановить участие в президентской гонке

WSJ: Никки Хейли хочет приостановить участие в праймериз республиканцев

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли планирует приостановить свою предвыборную кампанию, при этом она намерена призвать экс-президента США Дональда Трампа заручиться поддержкой ее сторонников. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Никки Хейли планирует приостановить свою предвыборную кампанию в президенты от Республиканской партии в своем выступлении в среду утром... Она будет поощрять Дональда Трампа... заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые поддержали ее», - говорится в сообщении издания.

Как отметили источники газеты, она намерена подчеркнуть, что будет продолжать выступать за консервативную внутреннюю и внешнюю политику и «предостерегать от некоторых опасностей, таких как изоляционизм и отсутствие финансовой дисциплины, которые, по ее мнению, исходят из Вашингтона».

До этого сообщалось, что Трамп одержал победу на внутрипартийных выборах (праймериз) в 11 штатах. В свою очередь президент США Джо Байден так уверенно побеждал во всех 11 штатах, где закончилось голосование.

Трамп счел «болотом» округ Колумбия, где проиграл своей сопернице Хейли

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