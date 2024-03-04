Трамп счел «болотом» округ Колумбия, где проиграл своей сопернице Хейли

Экс-президент США Дональд Трамп после поражения на праймериз в округе Колумбия назвал этот регион «болотом». Слова бывшего американского лидера приводит Reuters.

«Я намеренно держался подальше от голосования в округе Колумбия, потому что это «болото», с очень небольшим количеством делегатов и без каких-либо преимуществ», — заявил Трамп.

До этого телеканал NBC News после подсчета 95% голосов в столичном округе Колумбия сообщал, что бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в Соединенных Штатах.

Кроме того, Хейли заявляла, что представители Демократической партии США «в восторге» от Дональда Трампа, поскольку он может принести им победу на выборах в 2024 году на фоне судебных тяжб и якобы «ужасных» результатов социальных опросов.

Ранее Трамп выиграл партийные голосования сразу в трех штатах.