Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп счел «болотом» округ Колумбия, где проиграл своей сопернице Хейли

Трамп назвал округ Колумбия болотом после поражения на праймериз

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп после поражения на праймериз в округе Колумбия назвал этот регион «болотом». Слова бывшего американского лидера приводит Reuters.

«Я намеренно держался подальше от голосования в округе Колумбия, потому что это «болото», с очень небольшим количеством делегатов и без каких-либо преимуществ», — заявил Трамп.

До этого телеканал NBC News после подсчета 95% голосов в столичном округе Колумбия сообщал, что бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в Соединенных Штатах.

Кроме того, Хейли заявляла, что представители Демократической партии США «в восторге» от Дональда Трампа, поскольку он может принести им победу на выборах в 2024 году на фоне судебных тяжб и якобы «ужасных» результатов социальных опросов.

Ранее Трамп выиграл партийные голосования сразу в трех штатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами