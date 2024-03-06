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Премьер Греции прибыл в Одессу для встречи с Зеленским

Iefimerida: премьер Греции прибыл в Одессу для встречи с Зеленским

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Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, встреча может пройти в Одессе. Об этом сообщает греческий портал Iefimerida.

«Премьер-министр совершает молниеносный визит на Украину и, по информации Iefimerida, у него состоится встреча с Владимиром Зеленским в Одессе», — говорится в материале издания.

До этого украинская газета «Страна.ua» написала, что Зеленский мог находиться в Одессе, когда в городе произошел взрыв. Как отметило издание, некоторые очевидцы в городе видели кортеж лидера Украины.

Мицотакис ранее заявлял, что вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит. Он подчеркнул, что для Греции такой проблемы не существует, и выразил уверенность, что ее нет и для подавляющего большинства европейских стран НАТО.

Ранее в Греции назвали «гнилым металлоломом» подаренную Афинам военную технику США.

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