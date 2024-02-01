В Греции назвали «гнилым металлоломом» подаренную Афинам военную технику США

Американская военная техника, которую Пентагон планирует бесплатно передать Греции из своих избыточных запасов, представляет из себя металлолом, на приведение которого в порядок понадобятся сотни миллионов евро. Об этом, ссылаясь на источники в военных кругах страны, сообщает греческая газета «Демократия».

Издание назвало передаваемые Вашингтоном оружие и технику «гнилыми подарками американцев».

В частности, два военно-транспортных самолета C-130H, которые госсекретарь США Энтони Блинкен упоминал в письме греческому премьеру Кириакосу Мицотакису, находятся в аварийном состоянии в штате Невада. Для того, чтобы привести их в рабочее состояние понадобится более €110 млн.

Аналогичная ситуация, отмечается в статье, складывается и с четырьмя американскими фрегатами LCS. Эти корабли в США признали неудачными и вывели их из состава военно-морских сил страны. Переоборудование каждого из них обойдется Афинам в €70 млн.

Что же касается разрекламированной покупки Грецией 40 истребителей F-35, то в бюджете страны имеются средства для приобретения лишь 12 таких самолетов.

Ранее греческий политик, глава правой парламентской партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Кириакос Велопулос заявил, что возможная передача Афинами боеприпасов Киеву является изменой.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.