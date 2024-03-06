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В Кремле раскрыли причину для применения Россией ядерного оружия

Песков: рутинизация темы ядерной войны на Западе крайне опасна

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасной «рутинизацию» темы ядерной войны на Западе.

При этом он предупредил, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать ее существованию.

Песков обратил внимание, что ядерная война — это последнее, «прощальное средство», поэтому все рассуждения о ней среди западных стран безответственны.

О том, что появление в северных странах Европы ядерного оружия США станет законной целью России, если у нее возникнет конфликт с НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель МИД России добавила, что безопасность северных европейских стран, которые решат принять ядерное оружие Штатов, не укрепится, а, напротив — пострадает. Кроме того, Захарова высказала мнение, что США вместе со своими союзниками форсируют возможный военный конфликт между НАТО и РФ.

До этого о начале «особой войны» НАТО с Россией на Украине заявил журналист из турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер. Он уточнил, что под «особой войной» понимаются диверсионные операции НАТО против России, что подтверждают данные о базах ЦРУ на Украине и радиопереговоры немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту.

Ранее стали известны последствия вступления в НАТО для Швеции.

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