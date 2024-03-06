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Песков назвал демократию в России самой лучшей

Песков: демократия в России — самая лучшая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые» назвал российскую демократию «самой лучшей». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва не станет терпеть критику со стороны некоторых стран по поводу государственного устройства РФ.

«Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии. Наша демократия — самая лучшая», — сказал Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что послы ЕС за два дня отказались прийти на встречу по выборам президента РФ. Он уверен, что посольства Евросоюза в Москве готовят механизмы поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента России.

До этого Песков назвал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), проходящий с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус», главным событием в политической повестке.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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