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В Германии рассказали, как экс-министр обороны Британии «попал в ловушку» России

Посол ФРГ в Лондоне Бергер: экс-министр обороны Британии Уоллес попал в ловушку РФ

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Global Look Press

Посол Германии в Лондоне Мигель Бергер заявил, что экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес «попал в российскую ловушку», раскритиковав власти ФРГ за утечку разговора немецких офицеров, которые обсуждали удары по Крымскому мосту. Слова дипломата приводит газета Politico.

«Это то, чего хочет Россия, публикуя этот телефонный разговор… В конце концов, это был очень профессиональный разговор о применении ракет большой дальности. Но мы должны быть осторожны, чтобы не попасть в российскую ловушку создания раскола, и, к сожалению, некоторые люди попали в эту ловушку», — сказал посол, намекая на Уоллеса.

Как пишет Politico, Уоллес обрушился с критикой на ФРГ после обнародования разговора, заявив, что страна «в значительной степени пронизана российской разведкой, поэтому это просто демонстрирует, что они (Берлин. – прим. ред.) не являются ни безопасными, ни надежными».

До этого представитель премьер-министра Великобритании заявил, что утечка разговора офицеров бундесвера является серьезной проблемой.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев заявил о подготовке ФРГ к войне с Россией.

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