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Захарова заявила, что попытки вмешаться в выборы в РФ провалятся

Захарова: все попытки вмешательства в президентские выборы в России провалятся

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Petrov Sergey/Global Look Press

Все попытки вмешаться в дела РФ в процессе президентских выборов обречены на провал и будут иметь последствия для Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Могу заверить, что все попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в частности, в процессе проведения наших выборов, обречены, во-первых, на провал, а, во-вторых, аукнутся Западу», — сказала она.

До этого сообщалось, что участие граждан России, которые проживают в Латвии, в выборах президента РФ могут отнести к разряду уголовных преступлений.

Глава Министерства юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти республики не могут ограничить доступ россиян к посольству. Она не исключила, что действия тех, кто примет участие в выборах будут приравнены к поддержке спецоперации на Украине. Министр обратила внимание, что в республике действует уголовная ответственность за оправдание украинского конфликта.

Ранее Эстония не ответила на просьбу обеспечить безопасность на выборах президента РФ.

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