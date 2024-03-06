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В Совете нацбезопасности Украины признали сложную ситуацию для ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов признал трудную ситуацию для ВСУ

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Global Look Press

Украинская армия оказалась в сложных условиях на поле боя, при этом ситуация для Киева усугубляется тем, что общество на Украине устало от боевых действия. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ситуация на фронте трудна, но на войне нет статики, все развивается в стремительной динамике… украинское общество, безусловно, устало (от боевых действий. – прим. ред.)», — сообщил Данилов.

По его словам, одними из главных проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются нехватка боеприпасов и пополнение войск личным составом. Он отметил, что Киев якобы может справиться с указанными трудностями.

До этого The Washington Post со ссылкой на уполномоченного представителя минобороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевеца писала, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается трагическая нехватка личного состава на фоне поражений на фронте и протестов населения против мобилизации.

Ранее стало известно, кто может попасть под мобилизацию на Украине в первую очередь.

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