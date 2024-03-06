В Крыму высказались об отставке Нуланд

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя намерение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд уйти в отставку, сравнил ее решение с побегом с тонущего украинского корабля. Своим мнением Константинов поделился в своем Telegram-канале.

«Нуланд побежала с тонущего украинского корабля», — написал политик.

Константинов обратил внимание, что и украинские политики также стремятся дистанцироваться от киевских властных структур. По его словам, такие украинские политики, как Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Петр Порошенко «взяли почтительную дистанцию от власти». «Из майданной троицы на виду остался только самый... сообразительный — (мэр Киева Виталий. – прим. ред.) Кличко», — добавил глава крымского парламента.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова связала предстоящую отставку Виктории Нуланд с планами Соединенных Штатов замести следы своего провала на украинском направлении.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в ближайшие недели Виктория Нуланд покинет свой пост заместителя госсекретаря по политическим делам.

Госсекретарь подчеркивал, что на своей должности Нуланд олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике, а также возродить лидерство Соединенных Штатов в критическое для страны и всего мира время.

Ранее в США назвали причину отставки Нуланд.