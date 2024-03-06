В Швеции заявили о необходимости противодействия трем «авторитарным странам»

Депутат парламента Швеции Маркус Вихель заявил о необходимости принятия мер против «угроз, исходящих от авторитарных государств». В письме к главе МИДа страны Тобиасу Билльстрёму он попросил разъяснить, какие шаги предпринимаются для объединения «близких» сил — к примеру, членов НАТО, чтобы противодействовать «угрозам», исходящим от России, Китая и Ирана, передает RT со ссылкой на обращение.

В письме Маркус Вихель сослался на данные ежегодника шведской полиции государственной безопасности. В нем, в числе прочего, говорится, что Россия, Китай и Иран остаются странами, «представляющими наибольшую угрозу для Швеции». По мнению парламентария, три эти государства ведут против Швеции «разведывательную деятельность» и при этом сотрудничают между собой.

К возможным последствиям для Швеции он отнес также милитаризацию космоса, подчеркнув, что многие важные операции проводится в цифровом виде и зависят от космических служб.

«Мы должны значительно лучше защищать наши самые охраняемые секреты, что мы также должны делать вместе с другими союзниками», — заявил депутат.

Заявляя о таких «угрозах» от других стран, власти Швеции стремятся подготовить население к вступлению в НАТО, считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это некое разделение мира на свободные, «демократические» страны и, следовательно, на враждебные Западу государства — «авторитарные», — пояснил он. — Такую идею пытаются протолкнуть Соединенные Штаты: разделение на добро и зло, на черное и белое. На антироссийской и антикитайской основах США пытаются консолидировать Запад».

Напомним, 26 февраля парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО, а накануне глава венгерского государства Тамаш Шуйок подписал соответствующий документ. Таким образом, Венгрия стала последней страной из 31 члена альянса, которая ратифицировала вступление в НАТО Швеции.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО вблизи границ России.