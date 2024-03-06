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Пушков вспомнил русскую пословицу в ответ на призывы Макрона по Украине

Пушков: Макрон продолжает гнуть линию на участие Запада в конфликте на Украине

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ответ на призывы Эммануэля Макрона не быть трусами и проявлять необходимое мужество в вопросе помощи Украине вспомнил русскую пословицу. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, президент Франции «продолжает гнуть линию на активизацию Запада в войне на Украине».

«Война пришла на нашу землю», — пафосно заявил Макрон во время визита в Чехию, видимо, плохо понимая, чем была бы война на «его» земле. В общем, обычное дело для Макрона: ради красного словца — и далее по поговорке (не пожалеет и отца. — Прим. ред)», — написал Пушков.

Он также напомнил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус уже уличил Макрона в пустословии. В Германии считают, что риторика Макрона призвана прикрыть тот факт, что Франция сильно отстает от других стран НАТО в вопросе помощи Киеву, отметил сенатор.

«Иными словами: не языком надо болтать, а больше делать. Раздражение заявлениями Макрона в Берлине весьма велико», — констатировал Пушков.

До этого британская газета Financial Times писала, что заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки солдат Североатлантического альянса на Украину поставило членов НАТО в сложное положение и продемонстрировало стратегические противоречия между ними.

Ранее Писториус ответил на призыв Макрона не трусить в вопросе поддержки Украины.

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