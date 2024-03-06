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Писториус ответил на призыв Макрона не трусить в вопросе поддержки Украины

Писториус счел призыв Макрона не трусить в вопросе помощи Киеву бесполезным

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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус подверг критике призыв французского президента Эммануэля Макрона не трусить в вопросе оказания помощи Киеву, а также его заявления об отправке войск на Украину. Об этом сообщает Tagesschau.

По его словам, Европе не нужны дискуссии об использовании войск стран Запада или «о большей или меньшей храбрости».

«Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО», — заявил Писториус.

Глава МО ФРГ подчеркнул, что инициированная Макроном полемика не помогает решать проблемы, с которыми страны Запада сталкиваются в вопросе помощи Украине.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что между Францией и ФРГ нет напряженности, несмотря на позицию французского президента Эммануэля Макрона в вопросе отправки войск НАТО на территорию Украины. Шольц сказал, что считает Макрона своим близким другом, однако это не мешает ему не соглашаться с ним в определенных вопросах, о чем французский президент, по его словам, прекрасно знает.

Ранее Макрон в очередной раз высказался о возможности отправки военных на Украину.

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