Макрон в очередной раз высказался о возможности отправки военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейцы должны подумать над соответствием их стратегии заявленным целям по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ничего не исключено в плане возможного направления воинских частей на территорию Украины. Он добавил, что каждое слово имеет значение.

Президент Франции добавил, что демократии необходим импульс и стратегическое пробуждение, ведь «Россия своей безнаказанностью угрожает безопасности европейского континента и его ценностям».

Накануне Макрон заявил, что Франция не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину.

До этого Эммануэль Макрон рассказал, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.