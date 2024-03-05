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Макрон в очередной раз высказался о возможности отправки военных на Украину

Макрон: ЕС нужно подумать над соответствием стратегии заявленным целям по Украине

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Omar Havana/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейцы должны подумать над соответствием их стратегии заявленным целям по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ничего не исключено в плане возможного направления воинских частей на территорию Украины. Он добавил, что каждое слово имеет значение.

Президент Франции добавил, что демократии необходим импульс и стратегическое пробуждение, ведь «Россия своей безнаказанностью угрожает безопасности европейского континента и его ценностям».

Накануне Макрон заявил, что Франция не рассматривает вопрос об отправке в ближайшем будущем военнослужащих на Украину.

До этого Эммануэль Макрон рассказал, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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