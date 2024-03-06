В СМИ Аргентины появилась информация о намечаемой на июнь поездке Милея в Киев

Аргентинский президент Хавьер Милей в июне планирует приехать в Киев, сообщает портал Infobae.

По имеющимся сведениям, глава Аргентины посетит Украину во время поездки в Европу, в ходе которой он собирается также совершить визиты в Испанию, Германию и Францию.

Кабинет министров Аргентины официально не сообщал о планах зарубежных поездок президента страны на июнь, однако Милей разместил статью Infobae о намечаемом визите в Киев на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей намерен в 2024 году провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины.

До этого глава аргентинского министерства иностранных дел Диана Мондино заявила, что военный конфликт России и Украины не должен повлиять на торговлю Аргентины с Россией.

Ранее президент Аргентины официально отказался вступать в БРИКС.