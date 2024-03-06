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В Вашингтоне заявили, что США нужно политическое обновление для переговоров с Россией

Полковник Макгрегор: для переговоров с Россией нужно обновить правительство США

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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера заявил, что американцы должны полностью обновить свое правительство, чтобы заключить мир с Россией.

По мнению Макгрегора, без «генеральной уборки» коридоров власти в Вашингтоне достижение мира с Москвой невозможно. Россия просто не может доверять нынешним властям США. Поэтому отставной военный призвал «вычистить все это болото».

Макгрегор подчеркнул, что каждый «сколько-нибудь человечный» гражданин США понимает необходимость немедленного прекращения украинского конфликта. Поэтому Белому дому нужно было заключить соглашение с Кремлем еще до начала специальной военной операции, два года назад.

Полковник призвал прислушаться к словам, которые президент России Владимир Путин говорил на протяжении последних 20 лет. Российский лидер много раз четко дал понять, что вступление Украины в НАТО будет для Москвы совершенно неприемлемо.

До этого российский дипломат заявил об отправке киберсил США и ЕС на Украину.

Ранее в МИД России заявили, что США не глядя предают своих союзников.

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