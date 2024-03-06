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Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Bloomberg: Трамп встретился с Маском в поисках источников финансирования

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Jonathan Ernst/Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп 3 марта провел встречу с бизнесменом и миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности их встречи не приводятся, при этом агентство подчеркивает, что она прошла в тот момент, когда Трамп пытается привлечь доноров для финансирования своей «политической операции, испытывающей нехватку средств».

Ранее об их беседе писала газета The New York Times. Маск входил в группу потенциальных доноров, которые встречались с бывшим президентом.

Пока неясно, решил ли миллиардер внести свой вклад в кампанию Трампа, подчеркивает Bloomberg, который оценивает состояние владельца соцсети Х в $192 млрд.

Бюджет предвыборной кампании политика значительно меньше, чем у действующего президента США Джо Байдена. В январе его кампания потратила больше, чем собрала, причем более $50 млн были потрачены на судебные издержки. В середине года у комитетов политических действий заканчиваются деньги на финансирование его адвокатов.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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