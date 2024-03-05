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Посол России в США заявил о прямой угрозе столкновения с НАТО

Посол Антонов заявил об угрозе прямого вооруженного столкновения России и НАТО

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MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на Западе идут рассуждения об отправке солдат армий НАТО на Украину. По его словам, это невозможно без одобрения США.

«По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения Вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы», — сказал он.

По его словам, США и их союзники по НАТО «все глубже погружаются в трясину «украинского проекта». Он напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о наличии у РФ достаточных сил и средств для отражения агрессии государств Североатлантического блока.

28 февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не могут не понимать, чем чревата перспектива отправки их союзниками войск на Украину. По его словам, провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям, а рассуждения об отправке собственных вооруженных сил на Украину со стороны европейских правительств подтверждают этот довод.

Ранее Шольц назвал ерундой сообщения о договоренности в ходе переговоров РФ и Украины в 2022 году.

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