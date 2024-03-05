Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова уточнила смысл визита посла Германии в МИД России

Захарова заявила, что послу Германии в МИД был предъявлен демарш

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф получил в МИД России демарш, а не прибыл в здание на Смоленской площади в рамках так называемого «планового визита». Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это был демарш. Ему был заявлен демарш. Это в рамках демарша ему был заявлен протест и потребовано объяснение о том, что себе позволяет Германия в целом», — заявила Захарова.

Немецкая сторона утверждала, что посол Ламбсдорфф прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства с плановым визитом.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «бесславными ублюдками» офицеров немецкой армии, обсуждавших атаку на Крымский мост.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. На записи они, предположительно, обсуждали варианты поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, чтобы Киев смог ударить по Крымскому мосту и складам боеприпасов.

Ранее в Германии нашли виновного в утечке разговора офицеров.

Все новости на тему:
Утечка разговора военных ФРГ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами