Захарова уточнила смысл визита посла Германии в МИД России

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф получил в МИД России демарш, а не прибыл в здание на Смоленской площади в рамках так называемого «планового визита». Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это был демарш. Ему был заявлен демарш. Это в рамках демарша ему был заявлен протест и потребовано объяснение о том, что себе позволяет Германия в целом», — заявила Захарова.

Немецкая сторона утверждала, что посол Ламбсдорфф прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства с плановым визитом.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «бесславными ублюдками» офицеров немецкой армии, обсуждавших атаку на Крымский мост.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. На записи они, предположительно, обсуждали варианты поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, чтобы Киев смог ударить по Крымскому мосту и складам боеприпасов.

Ранее в Германии нашли виновного в утечке разговора офицеров.