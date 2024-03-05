ХАМАС сомневается в положительном исходе переговоров с Израилем

Руководство палестинского движения ХАМАС не ожидает положительного исхода текущих переговоров с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в движении.

По его словам, ситуация сложная, ведь израильская сторона не дала никакого согласия по ряду вопросов, связанных с возвращением палестинцев с юга на север сектора Газа, отступлением армии Израиля из восточных районов сектора Газа и ввоза гуманитарной помощи.

Он подчеркнул, что Иерусалим отверг предложение палестинского движения, несмотря на ряд предложенных компромиссов.

Источник отметил, что прошедшие переговоры были прерваны, а делегация ХАМАС решила из них выйти, но египетская сторона уговорила ее остаться в Каире до получения ответов на актуальные вопросы от Израиля. Но ничего для достижения соглашения Иерусалимом предоставлено не было, добавил он.

До этого стало известно, что переговоры в Каире по достижению прекращения огня в секторе Газа при участии Египта, Катара, Соединенных Штатов и ХАМАС завершились безрезультативно.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.