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Захарова отреагировала на планы Нуланд уйти в отставку

Захарова: Нуланд решила подать в отставку из-за провала курса США против России

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд собралась уйти в отставку из-за того, что курс президента Джо Байдена, направленный против России, провалился. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

«Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не дает от него оторваться», — сообщила Захарова.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Виктория Нуланд покинет свой пост заместителя госсекретаря по политическим делам. По словам Блинкена, Нуланд сообщила ему, что планирует покинуть свой пост в ближайшие недели.

Госсекретарь подчеркнул, что на своей должности Нуланд олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике, а также возродить лидерство Соединенных Штатов в критическое для страны и всего мира время.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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