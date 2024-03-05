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МИД России предупредил о попытках запугать россиян в Прибалтике

МИД: в Прибалтике попытаются запугать планирующих голосовать на выборах россиян

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Геннадий Аскальдович утверждает, что в Прибалтике будут усиливаться попытки запугать россиян, планирующих голосовать на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, «русофобия на Западе продолжает зашкаливать». Он не исключил, что россиян будут запугивать в Латвии и Эстонии.

Аскальдович считает, что на граждан будут оказывать давление, чтобы они остались дома и не участвовали в выборах.

До этого по данным опроса ФОМ стало известно, что 61% граждан России планируют принять участие в предстоящих выборах президента РФ.

5 марта сообщалось, что за самовыдвиженца Владимира Путина готовы отдать свой голос больше россиян, чем за других кандидатов на пост главы государства на ближайших выборах в марте 2024 года.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетенях будут представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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Выборы президента России-2024
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