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Новый посол РФ прибыл в Японию

МИД: новый посол РФ в Японии Ноздрев уже приступил к своим обязанностям

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Reuters

Новый посол РФ в Японии Николай Ноздрев уже прибыл в столицу азиатского государства и приступил к работе. Об этом рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что с понедельника (4 марта — «Газета.Ru») наш посол Николай Станиславович Ноздрев прибыл в Токио и приступил к своим обязанностям», — отметил он.

Руденко добавил, что новому руководителю дипломатического представительства еще предстоит передать МИД Японии копии верительных грамот. Это должно произойти в скором времени, уточнил замглавы внешнеполитического ведомства РФ.

19 января президент страны Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Ноздрева на должность российского посла в Японии. До этого дипломат возглавлял третий департамент Азии в МИД РФ.

При этом в ноябре 2023 года Михаил Галузин, который в тот момент возглавлял дипломатическое представительство Москвы в Токио, был освобожден от соответствующий обязанностей. Он занял пост заместителя министра иностранных дел страны, а исполняющим обязанности посла РФ в Японии стал Геннадий Овечко.

Ранее в Японии завили о готовности продолжать работу над заключением мирного договора с РФ.

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